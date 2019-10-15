Дачу принца Ольденбургского на Каменном острове занял «Легион». Победитель молодой и непубличный
Госкомпания «Дом.РФ» продала с торгов дачу принца Ольденбургского на Каменном острове в Петербурге. За 135 млн рублей здание-памятник вместе с участком получило АО «Легион», сообщили «Фонтанке» 15 октября в пресс-службе «Дом.РФ». Фирма-победитель была зарегистрировала в августе 2019 года по месту прописки еще трех десятков компаний.
Конкурс состоялся 11 октября. Госкомпания единым лотом выставила на торги находящееся в федеральной собственности здание по адресу: набережная Малой Невки, 11, площадью 16 кв. м земельный участок площадью 0,35 га на Каменном острове. Разрешенный вид использования земли — для размещения гостиничных объектов. Здание находится в неудовлетворительном состоянии.
На недвижимость претендовали АО «Доминант» и АО «Легион». У компаний прослеживаются определенные сходства: обеим, согласно данным СПАРК, нет и трех месяцев, правовая форма — непубличные акционерные общества и регистрация на адресах, которые служат местом прописки еще десятков юрлиц.
Победу одержал «Легион», который предложил за лот 135 млн рублей, «Доминант» отстал всего на 1,5 млн рублей. В «Дом.РФ» подчеркнули, что новый собственник обязан будет строго соблюдать охранные обязательства в отношении здания — объекта культурного наследия федерального значения и отреставрировать дачу.
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Справка:
Деревянную двухэтажную дачу князя В. В. Долгорукова - принца П. Г. Ольденбургского возвели в 1831-1833 годах на Каменном острове по проекту архитектора Смарагда Шустова. В том же году дачу приобретает принц Петр Ольденбургский. После этого архитектор Андрей Штакеншнейдер делает пристройку и частично меняет интерьеры здания. В 1928-1930-х годах здание утратило часть интерьеров, а купол сгорает в пожаре. Через семь лет его восстанавливают. В 1975 году на даче снова вспыхивает пожар, и в 1982 году деревянное здание полностью разбирают. Восстановили памятник только в 90-е годы.