Госдума может лишить неприкосновенности единоросса Герасименко. Его подозревают в столкновении с мотоциклистом

Комиссия по вопросам депутатской этики подготовила проект постановления, которое направлено на снятие неприкосновенности с Николая Герасименко, ставшего, согласно данным СМИ, виновником ДТП в столице.

«Дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Государственной Думы Герасименко Николая Федоровича и направление в суд возбужденного в отношении него дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства. — Прим. ред.) об административных правонарушениях», – сообщается 15 октября в документе в базе Госдумы.

Вопрос о лишении неприкосновенности заседающего в законодательном органе с 1995 года депутата рассмотрят 24 октября.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что автомобиль 68-летнего депутата якобы столкнулся в районе улицы Крупской с 32-летним мотоциклистом. Молодой человек получил травму головы, а единоросс якобы скрылся с места ДТП. Сам Герасименко чуть позже подтвердил ТАСС, что стал участником столкновения. При этом народный избранник опроверг информацию о том, что он уехал после столкновения.

«Мотоциклист, который был на большой скорости, он ехал, а я сворачивал с дороги, он врезался в меня. Я там был до самого конца, никуда я не уходил», – заверил депутат, подчеркнув, что в Telegram-каналах «сплетни одни».



