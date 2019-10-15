«Жертва обстоятельств». В МВД объяснили избиение задержанного до разрыва уретры «неумением применять физическую силу»

Осужденный тобольский полицейский Вильгельм Бейзер избил задержанного до разрыва уретры из-за «неумения применять физическую силу». Об этом 15 октября заявил начальник тобольского отдела полиции Вадим Цветков, пишет Znak.com. Бейзера Цветков назвал «жертвой обстоятельств».

«Ситуация неприятная для меня. Судом он признан виновным. Но, по моему мнению, он стал жертвой обстоятельств, которые позволили признать его виновным. Это произошло от неумения применять физическую силу, где-то он правильно задокументировал свои действия, вовремя не пресек агрессию задержанного, в результате вынужден был применить физическую силу, и задержанный получил травму», – заявил изданию Вадим Цветков.

Отметим, сотрудника патрульно-постовой службы Вильгельма Бейзера 11 октября приговорили к трем годам колонии, его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, полицейский решил «наказать задержанного за сопротивление». От удара «неустановленным предметом» у мужчины лопнула уретра и началось кровотечение. После этого Бейзер все же оказал задержанному помощь. Полицейский вину не признал и уверял, что задержанный был пьян и кусался.



