Промедление как повод для служебной проверки. Следователи и полицейские Красноярска попали под пристальное внимание после дела о забитом сыном экс-судьи мужчине

Глава СК Бастрыкин дал подчиненным в Красноярске сутки на самостоятельное расследование дела об избиении 31-летнего мужчины, который скончался в больнице от полученных травм. Он забрал в центральный аппарат дело, после того как журналисты и горожане стали возмущаться избирательным правосудием, оставившим на свободе одного из «довольных себя», оказавшегося сыном депутата и экс-судьи.

Помимо этого председатель следственного комитета дал указание

«проверить действия следователей регионального управления, которые вовремя не отреагировали на сообщения в средствах массовой информации о ненадлежащем расследовании уголовного дела об избиении мужчины. В рамках проверки глава ведомства поручил дать жесткую оценку в том числе и бездействию подчиненных, которые не инициировали передачу материалов уголовного дела в свое производство, несмотря на большой общественный резонанс».

Не обойдет вниманием проверка и сотрудников МВД, «которые изначально не приняли исчерпывающих мер к задержанию участников драки».





Возмущение жителей Красноярска, которое вылилось в объявленный на 15 октября народный сход, вызвало опубликованное 14 октября в соцсетях видео, где один из подозреваемых снимает себя в квартире жертвы. Он испачкан кровью и показывает на темную комнату, где видна тень лежащего тела. «Героев» ролика, события которого имели место месяц назад, опознали как Сергея Шмелева и Андрея Шилова. Последний – якобы сын бывшего председателя Емельяновского поселкового совета депутатов Ивана Шилова и экс-судьи, а ныне адвоката Людмилы Шиловой. Именно он, как писали местные СМИ, после публикации ролика долго оставался на свободе и не был даже задержан.

К вечеру 14-го СК возбудил дело по статье 111, часть 4 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека), УК РФ. СК заявил, что никакие родственные связи не помогут избежать ответственности при наличии доказательств. В комитете отмечали, что оба мужчины с видео задержаны, один из них ранее был судим за мошенничество и грабеж, а второй – за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Их жертва также имела срок за наркотики.

По версии следствия, «15 сентября в ночное время 24-летний и 29-летний приятели после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного разговора с их 31-летним знакомым, приехали по месту его жительства, где на лестничной площадке и в квартире нанесли множественные телесные повреждения. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на все усилия врачей, скончался».