В первом за 29 лет футбольном матче Южной Кореи и КНДР при пустых трибунах победила дружба

Нулевой ничьей завершился матч между футбольными сборными Южной Кореи и КНДР в рамках отборочного тура чемпионата мира – 2022 во вторник, 15 октября. Это была первая игра между командами за 29 лет.

Матч прошел в Пхеньяне, столице КНДР, на стадионе имени Ким Ир Сена вместимостью 50 тысяч человек. Вопреки регламенту Международной федерации футбола (ФИФА), прямая трансляция встречи не велась — это было одно из условий принимающей стороны, на которое в ФИФА закрыли глаза.

Кроме того, на игру не пустили не только южнокорейских болельщиков и журналистов, но и жителей самой КНДР: матч проходил при пустых трибунах.

Южная Корея и КНДР — безоговорочные лидеры группы Н азиатского региона. Команды имеют одинаковое количество очков (по семь). По дополнительным показателям первое место занимает Южная Корея. На третьей строчке с тремя очками идет Туркмения, столько же у Ливана, ноль очков — у Шри-Ланки.



