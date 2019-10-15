Bloomberg: Отказ от американской валюты в пользу китайской обошелся России почти в 8 млрд долларов

Сокращение доли американского доллара в структуре валютных запасов в пользу китайского юаня принесло России лишь убытки, сообщает 15 октября Bloomberg. По данным издания, страна потеряла на падении курса евро и юаня 7,7 млрд долларов потенциальной прибыли.

По данным издания, доллар за год вырос на 6,5%, а курсы евро и юаня снизились на 6,4% и 8,8% соответственно. Если бы Россия не сократила долларовую часть с прежних 531 млрд, увеличив долю юаня и евро, то ее валютные резервы к марту 2019 года увеличились бы на 3,8%.

«Это экономическая стоимость решения геополитических проблем, – прокомментировала итоги Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста Института международной экономики в Вашингтоне.- Пока сложно судить, стоило ли оно того. В этом году была такая стоимость валюты, но это долгосрочные инвестиции».



