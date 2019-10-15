Когда освещение – это не просто фонари. На дорогах под Петербургом «умнеет» свет

На региональных трассах под Петербургом, например в Сертолово, и в Ленобласти «поумнеет» дорожное освещение.

Как рассказали 15 октября «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области, «умная» система АСУНО сама контролирует работу линий электроосвещения и оповещает дорожные службы о сбоях в напряжении, коротких замыканиях, неисправности светильников и несанкционированных подключениях. В случае обрыва линии электроосвещения система позволяет быстро найти повреждённый участок и устранять неполадки, что особенно важно осенью и зимой, когда рано темнеет.

Управление светом планируется автоматизировать до конца года во Всеволожском, Тосненском, Подпорожском, Сланцевском и Лодейнопольском районах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ближайшие на очереди – Сертолово, Новое Токсово, Верхние Осельки, Куйвози, Лупполово, Свирьстрой и другие населённые пункты.

Центр управления АСУНО размещён на базе диспетчерской службы ГКУ «Ленавтодора», с его помощью предприятие централизует управление всем наружным освещением на областных дорогах. Общая протяженность задействованных линий составит 130 километров.



