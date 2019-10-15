Кровная месть под Петербургом. Юноша обошелся без ножа — родственника он забил до смерти руками

В Кингисеппском районе Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве. Как сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы, 19-летний юноша в состоянии сильного алкогольного опьянения пришел к родственнику в гости и забил его до смерти.

По данным издания, в качестве мотива рассматривается месть. Якобы 57-летний мужчина ранее обидел родственников молодого человека. Тот в ответ избил обидчика руками и ногами, от полученных травм мужчина скончался.

В пресс-службе областного СК уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). Подозреваемый и погибший также являются родственниками, однако степень их родства не уточняется.



