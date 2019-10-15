Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+5°C
/ Завтра: +6
$ 64.25р
70.85р
14:25 15.10.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
15.10.2019 12:07
Печать

Клиентам ГК «КВС» доступны новые условия по ипотеке без первого взноса

Клиентам ГК «КВС» доступны новые условия по ипотеке без первого взноса

ГК «КВС»

Банк-партнер ГК «КВС» Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке. Клиентам ГК «КВС» доступны сразу шесть ипотечных программ с новыми условиями, в том числе программа с нулевым первым взносом. 

«Приобрести квартиру с использованием кредитных средств Промсвязьбанка сегодня можно в любом из жилых комплексов ГК «КВС» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, все они аккредитованы Банком. Одно из преимуществ программ Промсвязьбанка – в широкой линейке предложений с разным первоначальным взносом, среди которых каждый клиент может найти удобный для себя вариант», – отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС». 

Так, если клиент готов внести первоначально от 15% от стоимости квартиры, Банк предложит ставку от 8,45% годовых при сумме кредита от 500 тыс рублей до 30 млн рублей.

Если у клиента меньшая сумма накоплений, Банк предложит программу с первым взносом от 10% и ставкой от 9,6% годовых. Если собственных средств вообще нет – специальную программу с нулевым первым взносом. Ставка по ней от 11,8% годовых. 

Среди предложений Банка есть ипотека по 2 документам со ставкой от 11% годовых и первым взносом от 40%, а также госпрограммы с льготными условиями: Семейная ипотека и Военная ипотека.

Подробнее с программами кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru

Напомним, сегодня в портфеле ГК «КВС» – порядка 400 тысяч кв.м строящегося жилья. Это масштабные проекты КОТ во Всеволожском районе Ленинградской области – микрорайоны «Новое Сертолово» и «Ясно.Янино», жилые комплексы «Континенты» и «Жили-Были» рядом с метро «Парнас», ЖК «Кирилл и Дарья» и клубный дом «G9» у метро «Лесная», ЖК «Крылья» и клубный дом «Б57» в Московском районе, а также малоэтажный жилой квартал бизнес-класса «Наутилус» на Матисовом канале в микрорайоне «Балтийская жемчужина». 

ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17.12.2014г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО»  (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/

ЖК «Жили-были» (застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/)

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)          

Клубный дом G9 (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/klubniy-dom-g9/dokumenty/)     

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/)  

ЖК "Клубный дом Б57" – застройщик ООО "КВС. НЕДВИЖИМОСТЬ", проектная декларация на сайте https://kvsspb.ru/obekty/zhk-b57/dokumenty/#

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/

 

Разместить "Новость компании" онлайн
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Новости компаний
      ГК «КВС»
      15.10.2019 12:07

      Клиентам ГК «КВС» доступны новые условия по ипотеке без первого взноса

      Банк-партнер ГК «КВС» Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке. Клиентам ГК «КВС» доступны сразу шесть ипотечных программ с новыми условиями, в том числе программа с нулевым первым взносом.
      Setl City
      15.10.2019 11:44

      Setl Group строит четвертый детский сад с бассейном в ЖК «Солнечный город»

      Четвертый детский сад начал возводить девелопер Setl Group в жилом комплексе «Солнечный город» в Красносельском районе. Современный садик на 220 малышей с бассейном появится возле корпуса 10.1, рядом со строящейся школой. Его планируют сдать в 3 квартале 2020 года.
      ГК «Ленстройтрест»
      15.10.2019 11:25

      Детский сад в жилом квартале «Янила» готов к вводу на 99%

      В голландском квартале «Янила», который возводит ГК «Ленстройтрест» в микрорайоне Янино Ленинградской области, завершается строительство детского сада. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 105 воспитанников, готово на 99%.
      Группа ЦДС
      15.10.2019 10:38

      Группа ЦДС ввела в эксплуатацию ЦДС «Московский», корпус 2

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала Группе ЦДС разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса жилого комплекса ЦДС «Московский».
      Setl Group
      14.10.2019 17:49

      Продажи Setl Group выросли почти на 50% за 9 месяцев

      За 9 месяцев текущего года продажи холдинга Setl Group в денежном выражении увеличились на 47,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 79,3 млрд руб. С начала года холдинг начал строительство 27 жилых корпусов, а их общая площадь составила 1 млн.кв.м.
      ПАО «Группа ЛСР»
      14.10.2019 17:27

      В «Заповедном парке» стартовали продажи квартир в новом доме

      Начались продажи в доме №2 жилого комплекса «Заповедный парк», который возводится в непосредственной близости от Новоорловского заказника в окружении скверов и водоемов.
      «Аквилон Инвест»
      14.10.2019 16:11

      «Аквилон Инвест» дарит подарки при бронировании и покупке квартир в октябре

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» дарит «умные» подарки клиентам, купившим квартиру в жилых комплексах холдинга в Санкт-Петербурге. Акция приурочена ко Дню Рождения девелопера и продлится до конца октября*.
      unsplash.com
      14.10.2019 15:48

      ПСК: возможности апартаментов шире, чем вы думаете

      Функциональность апартаментов не ограничивается только проживанием или сдачей в аренду. Статус нежилой недвижимости даёт возможность открыть офис или совмещать проживание и собственный бизнес, чего не позволяет статус жилого помещения. Эксперты ГК «ПСК» рассказывают, какие возможности открываются перед собственниками апартаментов.
      Setl Group
      14.10.2019 15:30

      Setl Group построил предпоследнюю очередь ЖК «GreenЛандия»

      Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию девятую, предпоследнюю, очередь масштабного проекта «GreenЛандия» неподалеку от метро «Девяткино», а полностью жилая часть проекта должна быть сдана к концу текущего года. 100 малышей сможет принять встроенный детский сад – он стал уже седьмым детским садиком, построенным девелопером в проекте «GreenЛандия».
      АО «Альфа-Банк»
      14.10.2019 14:08

      Альфа-Банк в Санкт-Петербурге открыл отделение после реновации

      Обновленное отделение «ККО Нева» Альфа-Банка открылось после ремонта по адресу Лиговский пр., д. 73.
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      14.10.2019 13:42

      «Сад времени» – участник городского конкурса на лучшее комплексное благоустройство

      Коттеджный поселок бизнес-класса «Сад времени», который возводится компанией «Строительный трест» в Петергофе, стал участником ежегодного городского смотр-конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий среди районов Санкт-Петербурга в номинации «Самый благоустроенный инвестиционный объект (промышленный объект, деловой объект или объект потребительского рынка)».
      pixabay.com
      14.10.2019 11:25

      30 октября - круглый стол «Курс на диджитализацию»

      Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают Вас принять участие в круглом столе: «Курс на диджитализацию»