Клиентам ГК «КВС» доступны новые условия по ипотеке без первого взноса

ГК «КВС»

Банк-партнер ГК «КВС» Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке. Клиентам ГК «КВС» доступны сразу шесть ипотечных программ с новыми условиями, в том числе программа с нулевым первым взносом.

«Приобрести квартиру с использованием кредитных средств Промсвязьбанка сегодня можно в любом из жилых комплексов ГК «КВС» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, все они аккредитованы Банком. Одно из преимуществ программ Промсвязьбанка – в широкой линейке предложений с разным первоначальным взносом, среди которых каждый клиент может найти удобный для себя вариант», – отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

Так, если клиент готов внести первоначально от 15% от стоимости квартиры, Банк предложит ставку от 8,45% годовых при сумме кредита от 500 тыс рублей до 30 млн рублей.

Если у клиента меньшая сумма накоплений, Банк предложит программу с первым взносом от 10% и ставкой от 9,6% годовых. Если собственных средств вообще нет – специальную программу с нулевым первым взносом. Ставка по ней от 11,8% годовых.

Среди предложений Банка есть ипотека по 2 документам со ставкой от 11% годовых и первым взносом от 40%, а также госпрограммы с льготными условиями: Семейная ипотека и Военная ипотека.

Подробнее с программами кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru

Напомним, сегодня в портфеле ГК «КВС» – порядка 400 тысяч кв.м строящегося жилья. Это масштабные проекты КОТ во Всеволожском районе Ленинградской области – микрорайоны «Новое Сертолово» и «Ясно.Янино», жилые комплексы «Континенты» и «Жили-Были» рядом с метро «Парнас», ЖК «Кирилл и Дарья» и клубный дом «G9» у метро «Лесная», ЖК «Крылья» и клубный дом «Б57» в Московском районе, а также малоэтажный жилой квартал бизнес-класса «Наутилус» на Матисовом канале в микрорайоне «Балтийская жемчужина».

ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17.12.2014г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/

ЖК «Жили-были» (застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/)

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)

Клубный дом G9 (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/klubniy-dom-g9/dokumenty/)

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/)

ЖК "Клубный дом Б57" – застройщик ООО "КВС. НЕДВИЖИМОСТЬ", проектная декларация на сайте https://kvsspb.ru/obekty/zhk-b57/dokumenty/#

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/