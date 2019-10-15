Путин второй день подряд слушает необычные интерпретации гимна России. У оркестра ОАЭ получилось чуть лучше, чем у саудитов

Во время визита Владимира Путина в Объединённые Арабские Эмираты местный духовой оркестр встретил высокого гостя необычным исполнением гимна РФ. Российские музыканты считают, что дело в разной музыкальной школе. Впрочем, произведение Александрова более узнаваемое, чем версия музыкантов Саудовской Аравии.

«В Абу-Даби сыграли ближе к оригиналу, чем в Эр-Рияде», – сообщил 15 октября в своем твиттере журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Оркестр ОАЭ и гимн России: В Абу-Даби сыграли ближе к оригиналу, чем в Эр-Рияде pic.twitter.com/r93tjDNzLQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 октября 2019 г.

Вчера, 14 октября, необычным fontanka.ru/2019/10/14/147/ исполнением российского гимна внимание на себя обратил оркестр в Саудовской Аравии. «По крайней мере, они старались», – так услышанное охарактеризовали журналисты. Президент России спокойно выслушал выступление арабских музыкантов.

Ранее в оркестре Почетного караула отметили, что не стоит удивляться необычному звучанию гимна в исполнении коллег из других стран. «У нас европейская музыкальная школа, а в Азии и странах Востока другая музыкальная культура, у них иное от европейской теории музыки соотношение ладов, звуков и их количества в тональностях», – уточнил в комментарии РИА Новости начальник Военного образцового оркестра Почётного караула майор Павел Гернец. Напомним, музыканты иностранных держав уже не впервые не могут правильно сыграть российский гимн. Так, в 2015 году египетский оркестр сильно сфальшивил при исполнении, чем привлек внимание интернет-пользователей.



