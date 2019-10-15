Пересесть на «Пассаты» у партийной элиты не получится. Volkswagen передумал строить завод в воюющей Турции

Volkswagen отложил окончательное решение о строительстве завода в Турции на фоне международной критики военной операции против курдов и возникающих в связи с этим репутационных рисков для немецкого концерна. Это заявление последовало после того, как Германия и ряд других европейских стран ограничили поставки Эрдогану некоторых товаров, в частности вооружений.

Планы Volkswagen построить завод в турецкой провинции Маниса был обнародованы в начале октября. При этом немецкий концерн заявлял, что окончательного решения не принято, но переговоры находятся в завершающей стадии, пишет 15 октября Reuters.

Однако вслед за решением США вывести свои войска из Сирии Турция начала широкомасштабную операцию против курдов, которая вызвала резко отрицательную реакцию в Европе. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что наступление должно быть прекращено, поскольку оно рискует создать гуманитарный кризис. С осуждением действий Эрдогана выступили Франция и ряд других европейских стран, а США ввели санкции против нескольких турецких высокопоставленных лиц.

Всего несколько дней назад президент Турции Реджеп Эрдоган фактически прорекламировал строительство завода неподалеку от Измира, приказав членам высшего совета правящей партии готовиться к тому, чтобы пересесть с Audi на Volkswagen местной турецкой сборки. На заводе планировалось выпускать до 300 тысяч Volkswagen Passat и Skoda Superb в год.



