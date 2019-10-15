В Мытищах прощаются с космонавтом Алексеем Леоновым. Приехали Терешкова, Волынов и Стаффорд

В Подмосковье днем 15 октября прощаются с космонавтом Алексеем Леоновым — первым человеком, который вышел в открытый космос. Церемония проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, где хоронят за особые заслуги.

Гроб окружили венками, украшенными российским триколором, проститься с космонавтом пришли близкие и коллеги из космической отрасли: первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, последний оставшийся в живых из первого отряда космонавтов Борис Волынов и американский астронавт Томас Стаффорд.

В Мытищах началось прощание с космонавтом Алексеем Леоновым. Среди собравшихся Валентина Терешкова, дочь конструктора Сергея Королёва Наталья, участник проекта «Союз-Аполлон» астронавт США Томас Стаффорд.https://t.co/XAq0sE7Mvw pic.twitter.com/oKrNigPge0 — #говоритмосква (@govoritmsk) October 15, 2019

На улице с самого утра выстроилась рота почётного караула, рядом собрались несколько сотен человек с цветами.





В Мытищи также приехал министр обороны Сергей Шойгу. Гостям прощания прочитали короткую биографию космонавта и отметили, что он всегда был энергичен, добр и поддерживал окружающих, Томас Стаффорд сказал, что Леонов был его другом, которого он никогда не забудет. Именно в честь него астронавт назвал внука Алексеем. В землю гроб с телом героя должны опустить с особыми почестями под звуки тройного оружейного салюта.

Алексей Леонов скончался в Москве 11 октября после продолжительной болезни на 86 году жизни. Он летал в космос дважды: в марте 1965 года вышел в открытый космос с «Восхода-2» и стал первым в мире, кому это удалось. Тогда не всё прошло гладко: у Леонова с трудом получилось вернуться на корабль, потому как из-за разности давлений скафандр раздулся и сильно мешал движению. После этого Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза, а руководство страны включило его в группу космонавтов, которые должны были полететь на Луну. Однако операция не состоялась.

Второй полёт Алексей Леонов совершил в июле 1975 года: он принимал участие в стыковке советского «Союза» с американским «Аполлоном», тогда команды пожали друг другу руки. Участником именно той встречи был астронавт Томас Стаффорд.