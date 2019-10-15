Великий и могучий. Ради Путина в Эмиратах на полицейских машинах появились русские буквы

Наращивание взаимодействия обсуждает президент России Владимир Путин 15 октября в ОАЭ. По дорогам он передвигается в составе большого кортежа, а сопровождают его полицейские «Мерседесы» на местных номерах, но с надписью кириллицей на капоте: «ДПС».

Видеозапись проезда кортежа опубликовал в Twitter журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов с комментарием: «До чего могут дойти знаки уважения».





До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратом ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС pic.twitter.com/1fRc6Npm4J — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 октября 2019 г.

За кадром кто-то произносит: «Машины наши, номера не наши». А в комментариях пишут, что об этих трёх буквах якобы «специально договаривались и долго просили нанести трафарет краской, которая потом легко смывается водой».

Путин находится в Объединённых Арабских Эмиратах с государственным визитом, сообщается на сайте Кремля.

«В ходе переговоров с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном планируется обсудить вопросы дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, – отмечается в сообщении. – Запланирован также обстоятельный обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике».