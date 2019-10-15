«Интерторгу» выставили счет за молоко. Белорусский «Савушкин» требует с петербургского ретейлера более 200 млн рублей

ООО «Савушкин продукт – Москва», дочка белорусского производителя молочной продукции «Савушкин», требует 217 млн рублей с петербургского ретейлера ТД «Интерторг» (сети «Семья», «Идея» и Spar). Как следует из картотеки арбитража, иск был подан 14 октября в арбитражный суд Москвы.

Это самая крупная претензия, предъявленная к компании. В итоге общая сумма исков, поданных к «Интерторгу» в 2019 году, превысила 1 млрд рублей. Требования, заявленные в 2018 году, составили около 380 млн рублей.

О финансовых сложностях «Интерторга» ранее сообщала «Фонтанка». По информации издания, в последние несколько месяцев с полок ретейлера исчезла продукция таких крупных производителей, как «Пискарёвский молочный завод», «Великолукский мясокомбинат», «Мясокомбинат Всеволожский» (входит в группу «Черкизово»), «Хладокомбинат №1» (входит в группу Foodunion) и других компаний, которым сеть перестала платить за поставки. Подробнее о том, с чем связаны трудности и грозит ли компании уход с рынка, читайте в материале «Фонтанки».



