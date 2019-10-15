Байкер погиб во время следственного эксперимента в Нижегородской области. Первоначальное ДТП было без жертв

В Нижегородской области во время реконструкции ДТП погиб участник следственного эксперимента, помогавший сотрудникам правоохранительных органов восстановить события аварии.

Как сообщает 15 октября газета «КоммерсантЪ», следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ по факту гибели мотоциклиста. По информации «Ъ-Приволжье», 9 октября 31-летний Денис участвовал в следственном эксперименте по реконструкции ДТП с другим мотоциклистом в Кстовском районе области.

Эксперимент проводили следователи управления МВД города Кстово в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Авария, которую воссоздавали в минувшую среду, произошла в августе 2018 года на дорожной развязке Большая Ельня – Ольгино. Водитель мотоцикла (аналогичного по объему двигателя спортивной Yamaha погибшего) опережал легковушку по правой полосе и врезался в автобус ПАЗ, который неожиданно выехал со второстепенной дороги. Мотоциклист получил тяжелые травмы, но остался жив.

Дениса, со слов его знакомых, попросили поучаствовать в эксперименте приятели, имеющие отношение к полиции, сам он к этому моменту уже закрыл сезон. Для безопасности на участке дороге, где реконструировали аварию, было временно ограничено движение. Мотоциклист повторил траекторию движения попавшего в ДТП байкера сначала на разрешенной скорости, а затем следователи якобы попросили его сделать то же на скорости 100 км/ч. Однако на очередном заходе мужчина не справился с управлением на влажной, усыпанной гравием дороге, упал и ударился головой о бордюр. Несмотря на наличие шлема, травмы оказались смертельными.

В ГУ МВД по Нижегородской области по факту происшедшего начали проверку, по ее итогам «будет дана оценка всем обстоятельствам и действиям участников события», сообщили изданию в ведомстве.



