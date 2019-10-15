«Момент истины» заподозрили в уклонении от истины. Редакция получила 200 тысяч рублей штрафа по закону о фейках

Первый штраф редакции СМИ выписан в России по новому закону о фейковых новостях. Его получил издательский дом «Момент истины», персонально наказан рублем также главный редактор.

Как сообщают 15 октября «Ведомости» со ссылкой на ТАСС, дело рассмотрели в мировом суде Хорошевского района Москвы. Судья оштрафовал на 200 000 рублей сам издательский дом, еще 60 000 рублей получил главный редактор Евгений Гнеушев. В августе текущего года Роскомнадзор увидел на YouTube ролики издательского дома. На одном из них, например, с пометкой «срочно» говорилось о грядущей «революции в России», упоминалось слово «майдан».

Для начала Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайту с роликами. Представитель юридического лица с правонарушением согласился. На суд ответчики не пришли.

Сетевое издание «Момент истины» позиционирует себя как команда, которая занимается журналистскими расследованиями. До 2018 года с проектом сотрудничал известный журналист Андрей Караулов.





Напомним, наказание за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов в России вступило в силу с 29 марта текущего года. Лживые новости обойдутся физическим лицам до 100 000 рублей штрафа, должностным – до 200 000, юридическим – до 500 000.

Ранее стало известно о наказании по тому же закону двух женщин в Амурской области, которые во время режима ЧС перепостили в группах WhatsApp фейковую информацию. Им присудили по 15 тысяч рублей штрафа. Был уже и первый наказанный корреспондент — в июле городской суд Якутска оштрафовал на 30 тысяч рублей местного журналиста Михаила Романова за публикацию заведомо недостоверной информации.