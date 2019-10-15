«Тема такая, непростая». Петербурженку из санкционного списка США задержали в Минске

В Минске правоохранители задержали 31-летнюю жительницу Петербурга Анну Богачеву. В США ей предъявлено обвинение в мошенническом сговоре.

Информацию о задержании Богачевой сообщает 15 октября РИА Новости. Это произошло двумя днями ранее. Россиянку задержали поздно вечером 13 октября в гостинице Минска.

По данным информагентства, Богачева связалась с посольством России в республике. В Белоруссию она приехала с мужем и ребенком на отдых.

Задержание состоялось по запросу США, предъявивших Богачевой обвинение в мошенничестве группой лиц и обмане с целью вмешательства в политические и избирательные процессы, в том числе президентские выборы 2016 года.





В пресс-центре посольства России в Белоруссии «Фонтанке» двусмысленно подтвердили, что о Богачевой наслышаны.

«Я понял, о чем вы говорите, – сказал не представившийся собеседник. – Оставим без комментария. Не то что не имеем подтверждения… Просто ничего не пишите. Как будто не связались с нами. Мы просто пока не будем комментировать. Но такую фразу тоже не надо писать — что посольство не комментирует. Не нужно пока [комментариев] никаких. Тема такая, непростая».

В феврале 2018 года Богачева наряду с другими сотрудниками «Агентства интернет-исследований» (в СМИ его часто называли «фабрикой троллей»), была внесена в санкционный список США. «Агентство» в СМИ связывали с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, сам он эту связь отрицал.

В октябре 2019 года «Радио Свобода» сообщило о принадлежности Богачевой к националистическим кругам. В 2013 году петербурженка под псевдонимом Анна Трига входила в окружение создателя организации «Русский образ» и группировки «БОРН» Ильи Горячева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за организацию убийств. В публикации высказывалось предположение, что Богачева пришла работать в «Агентство интернет-исследований» под давлением ФСБ.

По мнению США, Богачева не позднее июля 2014 года работала в отделе переводчиков «Агентства интернет-исследований» и отправлялась за океан под ложным предлогом для сбора разведданных. С коллегами она покупала видеокамеры, сим-карты, телефоны, участвовала в обсуждении запасных планов эвакуации для сотрудников, которых могли разоблачить. Путешествие Богачевой включало Калифорнию, Неваду, Нью-Мексико, Колорадо, Иллинойс, Мичиган, Техас, Нью-Йорк.

По данным «Фонтанки», зарубежные поездки после включения в санкционный список США Богачева не отменила, но Европе предпочитала Турцию. В Петербурге она владела компанией «Айти Дебаггер» по ремонту компьютеров. Телефон Богачевой недоступен.