Тетрис из-под земли. Метро Петербурга разложило свой набор для спасения людей и тушения поездов

Люди, поезд, автомобиль, лестница, тросы и куча инструментов – теперь мы знаем, что достаёт Петербургский метрополитен из своих «закромов», когда вдруг ломается состав, или случается задымление в тоннеле, или на пути падает человек.

15 октября предприятие поддержало Tetris Challenge. От метрополитена к челленджу присоединились сотрудники службы аварийных работ, это подразделение всегда приходит на помощь одним из первых при внештатных ситуациях, сообщает пресс-служба подземки.

Фото: ГУП «Петербургский метрополитен»

Съёмку проводили на территории электродепо «Автово», причём большую часть времени заняла сама «игра в тетрис» – раскладка оборудования и компоновка кадра.





Флешмоб Tetris Challenge, запущенный полицией Цюриха и охвативший весь мир, обладает одной уникальной чертой. Он позволил государственным структурам и организациям, обычно бюрократически неповоротливым, ненадолго отказаться от серьёзности и пошутить в соцсетях – и тем самым стать ближе к людям.

В челлендже участвуют экстренные службы, полиция, военные, госслужащие со всего мира, а также частные компании и, конечно, отдельные пользователи соцсетей – все желающие. «Фонтанка» ранее показывала «наборы» ОБ ДПС №1 петербургской ГИБДД и технической помощи СПб ГУП «Пассажиравтотранс».