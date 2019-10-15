Медведев придает Грефу ускорения: в Госдуму внесен законопроект об отмене «банковского роуминга»

Правительство направило в Госдуму законопроект об отмене комиссии за денежные переводы между региональными отделениями одного банка. Проблема широко известна по Сбербанку, но Герман Греф обещал решить её только в 2020 году.

Как следует из опубликованной 15 октября пояснительной записки, предлагается внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности», поскольку «установление различных комиссий за такие переводы в зависимости от местонахождения получателя перевода (в пределах Российской Федерации) свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя».

Результатом изменений, согласно документу, должна стать новая степень свободы перемещения денежных средств по России и развитие безналичных платежей.

О подготовке законопроекта Медведев заявил 9 октября, сказав, что «межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена».



