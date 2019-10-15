Руководство Чечни коротко ответило на публикации о репрессиях против местной элиты

Власти Чечни заявили, что считают фейком сообщения о якобы задержаниях в республике представителей ближайшего окружения Рамзана Кадырова. Об этом 15 октября Ura.ru заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

«Никакие фейки "Новой газеты" мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас», — подчеркнул Умаров.

Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов от комментариев и вовсе отказался. Напомним, накануне «Новая газета» сообщила о том, что в Чечне якобы задерживают высокопоставленных чиновников из ближнего круга Рамзана Кадырова. Причиной для этого якобы является «проявление неуважения к правящей семье, допущенное в приватных разговорах».



