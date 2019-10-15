Урбанистика по-тульски. Депутат-единоросс открыл сушилку для белья

Депутат тульской городской Думы Олег Погорелов презентовал жителям многоэтажек на улице Кутузова сушилку для белья.

«Туляки обратились к депутату за содействием в организации площадки для сушки белья. Пожелание было выполнено в короткие сроки: при содействии Олега Погорелова были изготовлены и установлены два комплекта специального оборудования, так необходимого для жителей первых этажей», – сообщается на сайте думы.

На фотографиях, выложенных в Сеть, видно, что Погорелов в куртке с логотипом «Единой России» под наблюдением местных жителей сам красил конструкцию. «Жители и старшие по домам адресовали слова благодарности», – говорится в сообщении.





Олег Погорелов 1984 года рождения стал одним из самых молодых депутатов городской думы. До этого он занимал должность советника главы администрации, а также был помощником депутата.

Напомним, что это не первый раз, когда в российских городах проходят торжественные открытия привычных объектов городской среды. Так, на прошлой неделе в удмуртских селах открыли отремонтированные грунтовки, для прохода по которым требуются резиновые сапоги. В 2015 году в Коми местная власть презентовала жителям состоящую из бетонных плит автобусную остановку, которую затем демонтировали.