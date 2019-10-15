СМИ: В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела»

В деле о массовых беспорядках в Москве, которое было возбуждено после несогласованной акции протеста 27 июля, может появиться новый фигурант.

«В Москве правоохранительные органы пришли с обыском к Александру Мыльникову в рамках «московского дела» и увезли в неизвестном направлении», – сообщает 15 октября «ОВД-Инфо» со ссылкой на его супругу.

По ее словам, обыск проводили 10 силовиков. В квартире были изъяты флешки, жесткие диски компьютеров, ноутбук, телефон и одежда, в которой Мыльников мог посещать акции протеста.

Пока точно не известно, какая статья Уголовного кодекса вменяется мужчине, однако, предположительно, речь идет о 318-ой (применение насилия в отношении представителя власти).





Официального подтверждения этой информации пока нет.

Вчера, 14 октября, Следственный комитет рапортовал задержании четверых новых фигурантов «московского дела», отметив, что еще двое скрылись от следователей.