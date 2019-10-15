СМИ: В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела»
В деле о массовых беспорядках в Москве, которое было возбуждено после несогласованной акции протеста 27 июля, может появиться новый фигурант.
«В Москве правоохранительные органы пришли с обыском к Александру Мыльникову в рамках «московского дела» и увезли в неизвестном направлении», – сообщает 15 октября «ОВД-Инфо» со ссылкой на его супругу.
По ее словам, обыск проводили 10 силовиков. В квартире были изъяты флешки, жесткие диски компьютеров, ноутбук, телефон и одежда, в которой Мыльников мог посещать акции протеста.
Пока точно не известно, какая статья Уголовного кодекса вменяется мужчине, однако, предположительно, речь идет о 318-ой (применение насилия в отношении представителя власти).
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Вчера, 14 октября, Следственный комитет рапортовал задержании четверых новых фигурантов «московского дела», отметив, что еще двое скрылись от следователей.
Справка:
Серия митингов, в том числе несогласованных, прошла в Москве летом 2019 года. Самой массовой по задержаниям стала акция 27 июля. После нее было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел по 319 статье, о насилии в отношении полиции. Все вместе эти эпизоды в прессе называют «московским делом». Самым громким приговором стал реальный срок актеру Павлу Устинову, его задержали 3 августа возле метро, когда он смотрел в телефон. Под давлением общественности приговор был смягчен и заменен на условный срок. Всего в деле 19 фигурантов, в том числе за твит Владислав Синица получил пять лет колонии, к 4 годам приговорен Константин Котов – ему вменили неоднократное нарушение правил проведения митингов, это второй случай в России (первым был Ильдар Дадин, он просидел в колонии больше года и был оправдан по требованию Конституционного суда).