Под Петербургом ссору родственников во время застолья завершил топор

В Подпорожском районе Ленобласти полицейские задержали 26-летнего мужчину по подозрению в убийстве родного брата. Как пишет 15 октября 47news, задерживали подозреваемого в частном доме на улице Клубной.

По предварительной информации, убийство произошло в ночь с 8 на 9 октября. Родственники шумно гуляли, во время застолья вспыхнула ссора. Младший брат ударил старшего, 37-летнего, топором по голове. После этого он завернул труп в плед и закопал неподалеку на газоне. Тело обнаружили случайно спустя 8 дней местные жители.

Как сообщили в ГУ МВД, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого четыре года назад уже судили за кражу.



