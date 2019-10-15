В Нью-Йорке выбрали судный день для компании Павла Дурова

В США назначены дата и время слушаний по делу о блокировке выпуска (ICO) блокчейн-платформы TON, которую создали братья Павел и Николай Дуровы.

Как пишет 15 октября kod.ru, Окружной суд Манхэттена запланировал слушание на 24 октября в 11:00 часов по местному времени. Встречное заявление Telegram Group Inc к Комиссии по ценным бумагам США (SEC) сможет подать до 18 октября.

Напомним, SEC считает, что продажа токенов Gram не была зарегистрирована, что нарушает закон США о ценных бумагах от 1933 года. Американские власти ввели временный судебный запрет в отношении компаний Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc.

Впрочем Дуровы от любого развития событий пострадать не должны — ситуация трактуется как форс-мажор и собранные с инвесторов 1,7 млрд долларов возвращать не придется согласно условиям соглашения.



