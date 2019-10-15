В Екатеринбурге через четыре дня нашли тело женщины, которая исчезла при продаже Audi Q5. Возможных убийц поймали в Челябинске

В Екатеринбурге нашли погибшей молодую женщину, пропавшую после продажи автомобиля Audi Q5. На тело наткнулись на Уралмаше, сообщает 15 октября портал E1.ru со ссылкой на волонтеров. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемые задержаны.

По данным портала, поиски 27-летней Ксении Каторгиной продолжались четыре дня. Поисковые отряды прочесывали город, леса и трассы вокруг. Женщина пропала 10 октября, когда отправилась на встречу с потенциальным покупателем Audi. Подруга погибшей рассказала журналистам, что Ксении позвонила девушка, рассказала о своей беременности и попросила подъехать к ней и показать машину. Женщина откликнулась на просьбу, уехала и исчезла.

Позже, продолжает E1.ru, машину с замытыми следами крови нашли у перекупщиков в Челябинске. Сами они рассказали, что автомобиль им якобы продали представители кочевого народа. На руках у продавцов, как утверждают перекупщики, были паспорт Ксении и все документы на машину, а на сделку они явились в компании девушки, внешне очень похожей на погибшую.

Подозреваемых в убийстве женщины задержали в том же Челябинске. По информации «Коммерсанта», ими оказались двое представителей кочевого народа (мужчина и женщина), а также один гражданин Таджикистана.

По данным E1, погибшая собиралась продать машину, чтобы оплачивать ипотеку. У женщины осталась 9-летняя дочь.



