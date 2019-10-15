Банк "Санкт-Петербург" по итогам трех кварталов увеличил чистую прибыль на 14,4%, до 3,6 млрд рублей

Банк "Санкт-Петербург" подвел финансовые итоги трех кварталов по российским стандартам бухгалтерской отчетности. Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2019 года составила 3,6 млрд рублей, увеличившись на 14,4% по сравнению с тем же периодом 2018 года. При этом выручка уменьшилась на 3,4% до 21,8 млрд рублей.

По большинству показателей наблюдается рост. Так, чистый процентный доход банка составил 16,3 млрд рублей (+2,8% по сравнению с 9 месяцами 2018 года). Чистый комиссионный доход составил 4,9 млрд рублей (+24%), а активы за этот период составили 650,9 млрд рублей.

Кредиты физическим лицам выросли за 9 месяцев на 17,8% и составили 94,7 млрд рублей. На 1 октября 2019 года кредитный портфель составил 385,3 млрд рублей (+4,5% с 1 января, +5,6% с 1 июля этого года). Корпоративным клиентам выдано кредитов на сумму 290,7 млрд рублей (прирост 0,8% с 1 января и 8,9% с 1 июля 2019 года). По состоянию на 1 октября 2019 года уровень просроченной задолженности составил 4,8%.

Операционные расходы за 9 месяцев 2019 года составили 10.2 млрд рублей (+1,9%). Объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил 415 млрд рублей, юридических лиц – 175,6 млрд рублей, физических лиц – 239,4 млрд. рублей.

Собственный капитал Банка прирос на 5,9% и на 1 октября 2019 года составил 79.2 млрд рублей). В результате норматив достаточности основного капитала Банка на 1 октября 2019 года составил 10.0% (при нормативном значении 6.0%), норматив достаточности собственного капитала – 14.6% (при нормативном значении 8.0%).



