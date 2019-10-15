«Улики, не видимые человеческому взору». СК РФ рассказал о технологии распознавания лица под маской

Следственный комитет России сообщил о «чудесах криминалистики», которые позволяют по видеозаписям установить личности злоумышленников, даже если они попытаются скрыть свои лица с использованием маскировки.

«Распознать параметры нападавшего и лицо, скрытое под маской, выявить уничтоженные в цифровом пространстве следы, отыскать тщательным образом скрытое – все это под силу криминалистам Следственного комитета», – рапортует 15 октября ведомство на своем официальном YouTube-канале.

Следователи настаивают, что «преступнику не удастся целиком и полностью уничтожить все свои следы на месте происшествия». Новые технологии позволяют криминалистам найти улики, «что не осязаемы и не видны человеческому взору».





К качестве примера приводится расследование деятельности маньяка, который не боялся видеонаблюдения из-за плохого качества записи и спрятанного под маской лица. «Камеры-то слабенькие — технологии у криминалистов сильные», – заверили в Следственном комитете. 3D-моделирование позволило выявить преступника.

Еще одним примером стало убийство бизнесмена из Тамбова, свидетельством которого стала видеозапись. Лицо злоумышленника скрывала маска, а о параметрах фигуры не позволяла говорить мешковатая одежда. «Маску с преступника сорвала наука криминалистика», – заверили в СК, рассказав, как видеотехническая экспертиза помогла «с точностью до сантиметра» узнать лицо и тип фигуры нападавшего.