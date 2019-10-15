Setl Group строит четвертый детский сад с бассейном в ЖК «Солнечный город»

Setl City

Четвертый детский сад начал возводить девелопер Setl Group в жилом комплексе «Солнечный город» в Красносельском районе. Современный садик на 220 малышей с бассейном появится возле корпуса 10.1, рядом со строящейся школой. Его планируют сдать в 3 квартале 2020 года.

В садике будут реализованы лучшие идеи, предложенные архитекторами для таких зданий. Это и бассейн с теплыми полами на обходных дорожках, и лоджии, примыкающие к садику и переходящие в игровые площадки. Само здание высотой в 3 этажа спроектировано ярким и солнечным – его украсит белая и салатовая штукатурка, с которой будут контрастировать оранжевые выступающие рельефы.

В детском саду смогут заниматься 12 групп – от ясельной до подготовительной к школе. Setl Group предусмотрел для малышей игровые комнаты, спальни, музыкальный и спортивный залы, помещения для кружковых занятий. В садике также будет работать медпункт и кабинет логопеда.

Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья в детском саду установят лифт грузоподъемностью 1000 кг. Входы в здание будут оборудованы пандусами.

Погулять и поиграть можно будет во дворе – на игровых и спортивных площадках, оснащенных современным и безопасным оборудованием. Территория детского сада будет полностью закрыта от посторонних: предусмотрена система контроля доступа и системы внутреннего и наружного видеонаблюдения с установкой видеокамер, передающих сигнал на единый пульт охраны.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

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