Гравюру Шишкина, очерки Милюкова и биографию Николая I не дали переправить в Латвию. Перевозившему грозит 7 лет

Жизнеописание Николая I, сказания об афонских святых и другие дореволюционные издания, вышедшие в Петербурге, пытался вывезти в Латвию россиянин. Также в списке реликвий оказалась гравюра Ивана Шишкина.

О попытке вывоза культурных ценностей 15 октября рассказала Псковская таможня. На пункте пропуска Бурачки остановили машину, в которой были картонные коробки с дореволюционными книгами, картинами, рисунками и плакатами. Так, например, в Латвию хотели, не афишируя, вывезти издание «Император Николай Первый. Его жизнь и царствование» Шильдера в двух томах, которое увидело свет еще в имперской столице в 1903 году. Рыночная стоимость книги превышает 220 тысяч рублей.

В списке раритетов оказалось и издание «Памятники старинной архитектуры России. В типах художественного строительства. Часть первая. Русская провинция» Лукомского (1916 год). Это редкий малотиражный экземпляр, относится к категории культурных ценностей.





Еще древнее — том с названием «Вышний покров над Афоном, или Сказания о святых, чудотворных, во Афоне прославившихся, иконах». Жития святогорцев издали в Петербурге в 1867 году.

Стоит упомянуть и «Очерки по истории русской культуры» П. Н. Милюкова, члена Временного правительства, а также офорт «Часовенька» художника Ивана Шишкина, созданный в Петербурге в 1894 году.

Всего в машине находилось 17 предметов старины, которые искусствоведческая экспертиза признала культурными ценностями. На внутреннем рынке их стоимость — порядка полумиллиона рублей.

По факту незаконного перемещения через границу возбуждено уголовное дело, водителю грозит до семи лет лишения свободы.