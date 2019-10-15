Из обрушившегося дома в Приморском крае спасли трёх кошек. Их нашёл квадрокоптер

Спасатели в Приморском крае вытащили трёх кошек из квартиры дома, который частично обрушился в ночь на 15 октября. Животных обнаружили с помощью квадрокоптера.

Сотрудники МЧС решили спасать кошек через окно: они прислонили лестницу, по очереди вытащили питомцев со второго этажа и передали их в руки хозяйке. Видео спецоперации попало в Сеть.

Потолочная плита между четвёртым и пятым этажом рухнула в панельном доме-пятиэтажке в посёлке Новонежино. Разрушения ограничились третьим подъездом. Погибла одна из жительниц, было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. По данным «Интерфакса», два человека госпитализированы. Владельцам наиболее пострадавших квартир власти выделят компенсацию в размере 50 тысяч рублей. Причины случившегося устанавливаются, по предварительным данным, взорваться мог неисправный водонагреватель.



