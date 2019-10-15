Неловкие водители изменили планы сотен петербуржцев. По утрам начинает подмораживать

Несмотря на то, что загруженность дорог Петербурга утром 15 октября оставалась на обычном уровне – 7 баллов максимум, а осадков нет, очевидцы в соцсетях сообщают о множестве аварий. Вероятно, кое-где дороги уже начало подмораживать. Так, лёд на асфальте почувствовали утром жители Сестрорецка.

Наледь называют и в качестве сопутствующего фактора при ДТП на «Скандинавии», где один человек погиб и семеро пострадали. По данным УГИБДД, микроавтобус «Пежо Боксер» с пассажирами перевернулся на скользкой дороге.

В городе тоже много ДТП с пассажирским транспортом. Из автобусов людям приходилось вылезать, не доехав до нужной остановки, а на севере города встали трамваи.





Водитель «Хёндэ Соляриса» повернул налево с проспекта Просвещения на Гражданский проспект, не подумав про трамвай. «Она так долго гудела, что только слепой мог не понять, что она начала движение», – пишет Мара про вагоновожатую в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На улице Седова, по словам очевидцев, «Субару Форестер» вылетел на встречную полосу в автобус №58. На фотографиях в паблике видно, как блестит дорога.

Маршрутка и автобус «поздоровались» на пересечении набережной Обводного канала и Лифляндской улицы перед пешеходным переходом. Ещё две маршрутки встретились на повороте с улицы Белы Куна на Будапештскую, пишут в «ДТП и ЧП».