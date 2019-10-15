Детский сад в жилом квартале «Янила» готов к вводу на 99%

ГК «Ленстройтрест»

В голландском квартале «Янила», который возводит ГК «Ленстройтрест» в микрорайоне Янино Ленинградской области, завершается строительство детского сада. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 105 воспитанников, готово на 99%.

Застройщик планирует сдать социальный объект чуть раньше запланированного срока – по графику это декабрь, но в «Ленстройтресте» рассчитывают на ноябрь. В конце октября детский сад проверит Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. После чего последует получение заключения о соответствии и ввод объекта в эксплуатацию.

Общая площадь дошкольного учреждения в жилом квартале «Янила» составляет 2 841 кв. м. В трехэтажном здании будут оборудованы группы для детей разного возраста. В каждой группе – свои раздевалка, туалет, спальня, групповая и буфетная зоны. Проектом предусмотрены отдельные залы для музыкальных и спортивных занятий, кухня, прачечная, медицинский кабинет. На закрытой прилегающей территории будут размещены площадки с теневыми завесами, зоны для отдыха и игр.

Артем Орешко, директор по строительству АО «Ленстройтрест»:

– В данный момент на 100% выполнено оформление фасада и внутренняя отделка помещений, закончены отделочные, сантехнические и электромонтажные работы. Обеспечен комфортный подъезд к зданию, проведено комплексное благоустройство прилегающей территории, на детских площадках с тартановым покрытием установлено яркое и красивое оборудование. Осталось убедиться, что все системы работают исправно, пройти необходимые проверки со стороны контрольно-надзорных органов и открыть двери детского сада для маленьких жителей микрорайона.

В непосредственной близости от голландского квартала «Янила» возводятся еще два жилых комплекса. Детский сад от ГК «Ленстройтрест» станет первым дошкольным учреждением в локации.

Напомним, голландский квартал «Янила» возводится по проекту архитектора Рюрда Гитема, партнера архитектурно-планировочной студии «KCAP» (Нидерланды). Реализация проекта осуществляется поэтапно. Часть домов уже заселена, продолжается строительство корпусов второй и третьей очередей, детского сада и школы. Квартал «Янила» – победитель федеральной премии Urban Awards 2019 в номинации «Жилой комплекс года комфорт-класса Ленинградской области», а также Urban Awards 2018 в номинации «Самый экологичный жилой комплекс в Ленинградской области».

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/