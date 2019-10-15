Объединительное заседание ученого совета «лесопилки» попытались провести в закрытом режиме. Ректор хотел выбить телефон из рук журналистки

Заседание ученого совета Лесотехнического университета 15 октября неожиданно оказалось закрыто для всех, кроме членов совета. Ранее появилась информация о том, что на нем будет снова поднят вопрос об объединении с Университетом промышленных технологий и дизайна.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», пропуск в зал заседаний происходит по списку. Доводы студентов и сотрудников о том, что ученый совет по уставу заседает в открытом режиме, а конкретно на этом заседании может решиться судьба вуза, впечатления на охрану не произвели. Нервы у ректора ЛТУ Юрия Беленького в какой-то момент сдали, он попытался вырвать телефон из рук журналистки.

Ранее собранная комиссия по изучению вопроса объединения вузов подготовила решение о нецелесообразности вынесения этого вопроса на голосование. Ее члены не заходят в зал, чтобы у совета не было кворума. Они обратились в полицию, после чего совет все же открыли.

Ранее стало известно о том, что в ЛТУ обсуждается вопрос объединения с СПбГУПТД. Поднят он был вскоре после того, как проверка Минобрнауки показала нарушения в «лесопилке» на 380 млн рублей. Тем не менее ректорат свои пояснения по этим претензиям дал, и ректор Юрий Беленький сохранил должность. Студенты выступили против объединения. В то же время в Смольном сообщили, что на базе ЛТУ может быть создан научно-образовательный центр в рамках нацпроекта «Наука», который сможет претендовать на федеральные гранты.



