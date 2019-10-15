Приставы пришли в бар на Рубинштейна за гитаристом-алиментщиком. Музыкант сдался без боя

Судебные приставы пришли на концерт петербуржца в один из баров на улице Рубинштейна. Музыка смолкла без применения силы и лишних слов.

Как сообщает пресс-служба городского управления ФССП 15 октября, гитарист, игру которого пришли послушать сотрудники в форме, является злостным неплательщиком алиментов. Между музой и дочерью он выбрал первую.

40-летний житель Васильевского острова проигнорировал решение суда о ежемесячных выплатах четверти своих доходов в пользу ребёнка и на требования никак не реагировал. Более того, мужчина скрывался от приставов на съемных квартирах, из-за чего и был объявлен в розыск.

Приставам пришлось вникнуть в его музыкальную деятельность и последить за концертным графиком. В итоге сотрудники УФССП заглянули на огонёк в один из баров на Рубинштейна, где недобросовестный отец должен был играть на гитаре.





«Музыкант действительно выступал на сцене с гитарой, когда в бар вошли неожиданные посетители. Мужчина сразу все понял, спокойно сложил музыкальный инструмент и пошел на выход в сопровождении представителей власти. Из бара его препроводили в Василеостровский районный отдел судебных приставов для дачи письменного объяснения», – рассказали в пресс-службе.

По информации «Фонтанки», теперь гитарист Кузнецов пытается доказать, что помогал своей бывшей жене. Если эта информация не подтвердится, то у него могут возникнуть проблемы с законом.