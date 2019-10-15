Пациент психдиспансера найден мёртвым под окнами дома на Ленинском

Труп прилично одетого мужчины средних лет нашли под окнами дома в Красносельском районе Петербурга. Об этом 15 октября сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам местных жителей, погибшего обнаружили в так называемый «час волка», около 5 утра. Тело лежало у дома 96/3 по Ленинскому проспекту. Полиция зафиксировала на нём травмы, характерные для падения с высоты. Как сообщили корреспонденту в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, 45-летний погибший состоял на учёте в психдиспансере.



