В Кузбассе женщину приговорили к исправительным работам за неудачную попытку вернуть любовника жене

Любовный треугольник, помноженный на тягу копаться в чужом смартфоне, закончился уголовным делом и судом в Кемеровской области. Взбешенная поведением мужчины 36-летняя жительница города Мыски получила исправительные работы за попытку избавиться от своего избранника.

Подробности 15 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Кемеровской области – Кузбассу. Как установили следствие и суд, история началась со скандала между парой. Женщина выяснила, что ее избранник женат и обманывает ее. После этого мужчина пришел в гости к любовнице выяснить отношения, а для храбрости выпил. Дома у женщины он завел разговор о том, что собирается жить вместе с ней, но она слушать не стала и попросила избранника выйти вон. Тот заупрямился и решил остаться. Женщина не стала скандалить, дождалась, пока мужчина уснет, и разблокировала его мобильный телефон. Мстить возлюбленному за обман она начала со звонка жене, которой рассказала, где и с кем он сейчас проводит время, после чего попросила забрать его домой. Супруга неожиданно отказалась и разговор оборвала. Взбешенная женщина нашла в телефоне информацию интимного характера о супруге мирно спящего мужчины и разослала ее нескольким абонентам из телефонной книги. После этого она замела следы, удалив переписку, и легла спать. Наутро, как отмечают в СК, всё же усовестилась и предупредила любовника о проблемах в семье. Вскоре мужчине и его жене начали звонить получившие фривольные послания друзья. Семью это объединило, и супруги вместе пошли в полицию.

«Сотрудники правоохранительных органов в течение нескольких часов установили всю цепочку пересылки чужой частной информации. Обвиняемая со следствием сотрудничала, вину признала», – рассказали в СК.

Суд приговорил женщину к четырем месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденной в доход государства 5% ежемесячно.



