«Внук» робота Фёдора станет кентавром. Его отправят на Луну

На Луну уже через три-четыре года может отправиться антропоморфный робот. Как пишет 15 октября РИА Новости со ссылкой на источник в Роскосмосе, робота планируют собрать из корпуса лунохода и «туловища» от робота Федора.

«Это луноход, на котором установлено антропоморфное "туловище". Робот Федор станет его "дедушкой"», – объяснили агентству в Роскосмосе.

Ранее исполнительный директор НПО «Андроидная техника» (разработчик робота Федора) Евгений Дудоров говорил, что исследовать спутник Земли и планеты Солнечной системы Роскосмос планирует с помощью «роботов-кентавров с антропоморфным торсом на колесной базе».

Напомним, робот Федор стал первым антропоморфным роботом в космосе, 27 августа он прибыл на МКС, вернулся на Землю 7 сентября. Космонавты испытывали проблемы с включением робота на орбите, но в итоге все обошлось.



