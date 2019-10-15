«Наша цель – перезагрузка». Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА

Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, официально стал владельцем футбольного клуба СКА из родного для него Ростова-на-Дону. Как сообщается 15 октября в социальных сетях команды, музыкант Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 млн рублей личных средств в развитие клуба.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект», – подчеркнул Вакуленко.

Также с игрового сезона 2019/2020 поддержку клубу окажут дочерняя компания Корпорации Ростех «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области.

«Первостепенной целью является создание крепкого, боеспособного коллектива, который сможет укрепить свои позиции на уровне ПФЛ с перспективой выхода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). В 2020 году клуб перезапустит собственную футбольную школу, о чем представители СКА сообщат дополнительно», – говорится в официальном сообщении.



