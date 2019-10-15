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Происшествия
15.10.2019 10:50
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Микроавтобус с пассажирами поскользнулся на «Скандинавии». Есть погибший, пострадали семеро

Серьезная авария произошла утром 15 октября в Курортном районе Петербурга. Водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользкой дороге.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось около половины девятого часа утра на трассе «Скандинавия», в 5 километрах от ЗСД. По предварительной информации, 32-летний водитель микроавтобуса Peugeot, перевозивший пассажиров в Выборг, не справился с управлением и врезался в столб, после чего машина опрокинулась в кювет. Сообщается, что на дороге была наледь.

ДТП на «Скандинавии». Официально участок дороги от 1-го до 47-го километра называется Скандинавское шоссе.

В результате аварии один человек погиб. Семеро пассажиров пострадали: четверых госпитализировали в тяжелом состоянии, трое получили легкие травмы. Пострадавших доставили в 40-ю и другие больницы Петербурга.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области


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