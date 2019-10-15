Группа ЦДС ввела в эксплуатацию ЦДС «Московский», корпус 2

Группа ЦДС

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала Группе ЦДС разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса жилого комплекса ЦДС «Московский».

Группа ЦДС получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса 2 жилого комплекса ЦДС «Московский». Дому присвоен почтовый адрес: Санкт-Петербург, муниципальный округ Звездное, Пулковское шоссе, дом 42, корпус 6, строение 1.

Корпус 2 относится ко второй очереди строительства жилого комплекса ЦДС «Московский». Пятнадцатиэтажное здание возведено по кирпично-монолитной технологии. Общая площадь корпуса составляет 37 794 кв. м, жилая – 22 751 кв. м. В доме расположены 575 одно- и двухкомнатных квартир с полной отделкой площадью от 26,88 до 65,8 кв. м. Стоимость предложения начинается от 3,8 млн руб.

Группа ЦДС

Помимо жилых, в доме предусмотрены 5 встроенных помещений площадью от 29 до 100 кв. м. На гостевой автостоянке, вынесенной за периметр дворового пространства, расположены 78 машиномест.

Территория вокруг дома благоустроена, на ней организованы детские и спортивные площадки.

ЦДС «Московский» – жилой комплекс, состоящий из кирпично-монолитных 15-этажных домов общей площадью 237 тыс. кв. м. В нем разместятся 3600 квартир с полной отделкой. Кроме жилых домов на территории комплекса будут возведены три наземных паркинга в общей сложности на 956 машиномест, общеобразовательная школа, детский сад, поликлиника и торговый центр.

Справка о Группе ЦДС

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