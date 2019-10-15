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Общество
15.10.2019 10:42
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Социологи выяснили, что россияне и украинцы одинаково хорошо относятся друг другу впервые за несколько лет

Доля россиян, оценивающих свое отношение к Украине как «хорошее», с конца зимы до начала осени 2019 года увеличилась в полтора раза. Сегодня положительное отношение к соседу декларируют 56% россиян, что является максимальным показателем с апреля 2014 года. Причём каждый десятый россиянин (9%) относится к Украине «очень хорошо», 47% – «в основном хорошо». Об этом во вторник 15 октября сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование российского «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).

Издание напоминает, что накануне обострения отношений между Москвой и Киевом в сентябре 2013 года к Украине относились хорошо 69% респондентов в РФ. После смены власти в Украине на фоне референдума о присоединении Крыма к России позитивное отношение к соседям упало до 52%.

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия объясняет окончание доминирования «плохого» отношения к Украине избранием президентом Владимира Зеленского и его шагам по налаживанию взаимодействия.

«Симпатии россиян в президентской гонке на Украине были однозначно на стороне Зеленского, с которым, видимо, связывались надежды на улучшение отношений между странами и восстановление мира в противовес к образу Порошенко, который рассматривался строго негативно», – пояснила Пипия.


В то же время отношение украинцев к России с февраля по сентябрь 2019 года особо не изменилось. Оно несущественно ухудшилось. Если в начале года хорошо к России относились 57% украинцев (15% очень хорошо и 42% в основном хорошо), то в сентябре — 54% (16% очень хорошо и 38% в основном хорошо).

В Киевском международном институте социологии призывают не воспринимать данные как «ухудшение», поскольку изменения находятся в рамках ошибки выборки – 3–3,5%. В любом случае отношение жителей двух стран к соседям сравнялось.

На этом фоне в России падает число тех, кто выступает за визовый режим с Украиной. Год назад в закрытии границ был уверен каждый третий гражданин РФ (32%), сегодня лишь каждый четвёртый (23%). В то же время каждый пятый россиянин (19%) верит в слияние двух стран в одну.

На Украине сторонников изоляционизма больше. 41% граждан «незалежной» хотят виз и таможен на границе с РФ. За объединение государств сегодня выступают лишь 3% украинских респондентов. До 2014 года число сторонников такого союза колебалось в коридоре 10-20%.

Эксперты обеих стран отмечают, что на изменение настроений влияет надежда на улучшение двусторонних отношений. Однако такие надежды не бывают стабильными. Позитивные ожидания могут быстро смениться апатией или негативом, если не будет прогресса в отношениях, указывают социологи. Социологи из Киева объясняют растущий позитив россиян сменой информполитики федеральных СМИ РФ. 3 октября Владимир Путин публично раскритиковал российские СМИ, которые выставляют Украину в невыгодном свете.

Опрос российских социологов был проведен методом личного интервью с 26 сентября по 2 октября среди 1601 человека старше 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 регионах . Украинские коллеги работали с 6 по 16 сентября, опросив в личных интервью 2035 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины кроме неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской области и полуострова Крым.

АНО «Левада-центр» внесена в список иностранных агентов Минюста.

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