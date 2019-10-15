Намывных островов в Финском заливе не будет. Верховный суд отказал близкой к миллиардеру Пригожину компании

Верховный суд (ВС) отказал компании «Зингер Девелопмент» в передаче кассационной жалобы на решение нижестоящей инстанции в коллегию по экономическим спорам. Дело касается запрета создавать в Финском заливе возле Петербурга искусственные острова. Это следует из определения ВС, опубликованного на сайте «Электронное правосудие».

В документе, датированным 14 октября, говорится, что приведенные в жалобе доводы не опровергают выводы судов предыдущих инстанций, а сама жалоба по существу сводится к несогласию с оценкой судами доказательств и обстоятельств дела.

ООО «Зингер-девелопмент», которую СМИ связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, намеревался реализовать девелоперский проект по намыву островов в Финском заливе, где на 200 гектарах планировалось разместить 5,2 млн кв. метров недвижимости, из которых 3,2 млн — жилье. Объем заявленных инвестиций – 400 млрд рублей, что сопоставимо с доходной частью бюджета Петербурга за 2018 год (538,7 млрд).

Местоположение в акватории находится в федеральной собственности, проект получил одобрение Москвы, однако Смольный отказался согласовать намыв островов. Одним из аргументов против стройки стали исследования влияния новых территорий на уровень воды в Невской губе во время наводнений. Эксперты пришли к выводу, что проект приведет к негативным последствиям.





«Зингер Девелопмент» обратился в суд с требованием признать незаконным отказ комитета имущественных отношений согласовать проект и обязать городские власти сделать это в тридцатидневный срок после вступления решения суда в силу. Арбитражный суд в октябре 2018 года удовлетворил иск, однако апелляционная инстанция отменила это решение и оставила иск без удовлетворения, а Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил решение без изменения.

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированное в Петербурге ООО «Зингер-девелопмент» с уставным капиталом 10 000 рублей принадлежит Юлии Зосимовой. СМИ связывают эту компанию с миллиардером Евгением Пригожиным.