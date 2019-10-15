Кроссовер после ДТП на Варшавской тушили очевидцы, помогла и бетономешалка

ДТП задымило перекрёсток улиц Варшавской и Галстяна утром 15 октября. Судя по фотографиям очевидцев, там столкнулись два автомобиля. От удара «Митсубиши Аутлендер» отлетел в сторону тротуара и загорелся.

Сначала автомобиль тушили ехавшие мимо автомобилисты, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам Людмилы, помог и водитель бетономешалки, которую видно на фото и видео. Сначала приехали машины Скорой помощи и реанимации, а минут через 15 – пожарные и ГИБДД, отмечает Людмила.

По данным «Яндекс.Карт», сильной пробки на месте аварии сейчас не наблюдается.





В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщить «Фонтанке» официальную информацию об аварии не смогли.