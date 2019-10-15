Spar и «Семья» смотрят вслед «Полушке». Ретейлер накопил миллиард долгов и теряет поставщиков

Бизнес могла подкосить экспансия в Москву и усиление конкуренции со стороны федеральных сетей. Владельцам придется продать сеть или покинуть рынок вслед за «Продовольственной биржей», считают эксперты.

Евгений Павленко/Коммерсантъ

О том, что крупнейший региональный ретейлер Северо-Запада ТД «Интерторг» (сети «Семья», «Идея» и Spar) испытывает финансовые сложности, «Фонтанке» рассказали несколько поставщиков компании. По информации издания, в последние несколько месяцев с полок ретейлера исчезла продукция таких крупных производителей, как «Пискарёвский молочный завод», «Великолукский мясокомбинат», «Мясокомбинат Всеволожский» (входит в группу «Черкизово»), «Хладокомбинат №1» (входит в группу Foodunion) и других.

По словам участников рынка, перебои с оплатой случались и раньше. Ситуация заметно ухудшилась в 2018 году, а в 2019-м стала и вовсе нестерпимой. Сам «Интерторг» честно предупредил о возможных проблемах в конце 2018 года. «Нам объясняли, что деньги пойдут на расширение бизнеса — сделки на аренду, приобретение новых площадей и ремонт», – рассказал «Фонтанке» заместитель генерального директора «Пискаревского молочного завода» Георгий Житмарев. По его словам, компания пошла навстречу ретейлеру, но, поскольку финансовая дисциплина не наладилась, в конце июля 2019 года остановила поставки. Впоследствии «Интерторг» погасил долги, но «Пискарёвский» не стал возобновлять отгрузки.

Но добиться оплаты удалось не всем. Как следует из картотеки арбитража, сумма 106 исков, поданных к «Интерторгу» в 2019 году, достигла 934 млн рублей. Для сравнения, в 2018 году к компании было подано 58 исков почти на 390 млн рублей. Среди самых крупных требований, предъявленных за последние месяцы, претензии алкогольного поставщика «Симпл-Спб» на 25 млн рублей, «Хладокомбината №1» на 19,5 и 17,9 млн рублей, «Мясокомбината Всеволожский» на 12,5 млн рублей и «Великолукского мясокомбината» на 21 млн рублей.

В «Великолукском» и «Хладокомбинате №1» «Фонтанке» подтвердили, что на данный момент не работают с «Интерторгом». В группе «Черкизово», управляющей «Мясокомбинатом Всеволожский», отметили, что «достигли договоренностей о погашении задолженности со стороны «Интерторга» и готовы осуществлять отгрузки продукции в сеть». Вероятно, сотрудничество с компанией до выплат долгов прекратили и другие контрагенты: выкладка полок с молочной продукцией магазинов Spar в последнее время заметно поредела, продукцию петербургских и федеральных брендов заменяют товары, к примеру, из Ижевска и Екатеринбурга.





В самом «Интерторге» сохраняют оптимизм. «Наша компания находится в уверенно стабильном финансовом состоянии. Сведения относительно финансовых проблем – не более чем ложные слухи, инициированные поставщиками и недобросовестными конкурентами. Напротив, сегодня мы усиливаем позиции на рынке и укрепляем свой бизнес, сокращаем издержки, открываем новые магазины и увеличиваем продажи», – прокомментировали в пресс-службе ретейлера вал поданных к нему исков.

Но повод волноваться за судьбу компании все же есть, уверены участники рынка. Иски от крупных контрагентов — это тревожные сигналы, считает Валерий Сергеев, директор по продажам мясного производителя «Мит Стар», который прекратил отгрузки «Интерторгу» еще два года назад. «Если поставщики продуктов первой необходимости, оплата продукции которых является приоритетной для любой сети, например, «Всеволожский» и «Великолукский», идут в суды, ситуация явно критическая», – рассуждает он. При этом, по мнению топ-менеджера, с банкротными исками поставщики будут тянуть до последнего: «Интерторг» слишком заметный игрок рынка, и его потеря будет ощутимым ударом.

«ТД Интерторг» – один из старейших и крупнейших продуктовых ретейлеров в Петербурге. Компания, созданная в 2003 году, по данным СПАРК, принадлежит зарегистрированной в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Абдуллаеву Аллахверди Али Оглы (1%). Именно он вместе с братом Мушвигом, занимающим должность генерального директора «Интерторга», считается основным бенефициаром компании.

По оценке петербургского УФАС, доля «Интерторга» на продовольственном рынке Петербурга составляет 10,36%. На начало октября 2019 года под управлением ретейлера работало 249 универсамов «Семья», восемь супермаркетов «Идея», а также 184 супермаркета и 11 гипермаркетов международного бренда Spar, который «Интерторг» развивает по франчайзингу. В 2018 году компания заработала 73,9 млрд рублей, что на 1% меньше по сравнению с предыдущим периодом. При этом прибыль упала на 28% до 721,5 млн рублей.

Бизнес «Интерторга» могла подкосить попытка выйти на рынок Москвы, считает генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков. «Это потребовало инвестиций и человеческих ресурсов, но ожидаемого эффекта не принесло», – комментирует эксперт. На петербургском рынке на компанию оказывает давление конкуренция со стороны федеральных сетей. «Антимонопольное регулирование не слишком помогает защитить местных игроков: тот же «Перекресток» продолжает открывать магазины, хотя достиг предельно допустимой доли рынка», – говорит Иван Федяков.

По словам эксперта, у «Интерторга» есть два возможных пути выхода из кризиса. Первый — договориться с поставщиками и провести реорганизацию, например, закрыть нерентабельные объекты. Второй – попытаться найти инвестора.





Пока «Интерторг» склоняется к реорганизации. Ранее компания приобрела у ушедшей с рынка «Продовольственной биржи» 10 магазинов. Также ретейлер заявил о намерении провести ребрендинг и перевести магазины «Семья» под вывеску «Большая семья», а также открыть 30 новых торговых точек. Но анонсированные планы по развитию «Интерторг» выполняет далеко не всегда. По словам брокеров, компания подписывает большое число предварительных договоров со строящимися ТК, но по факту не арендует помещения. Не исключено, что такие соглашения позволяют брать кредиты на развитие, которые по факту используются для расчета с поставщиками. При этом часть магазинов ретейлер хочет закрыть. Сейчас экспонируется несколько десятков объектов «Интерторга»: небольшие точки компания предлагает сама, на крупные объекты ищут претендентов собственники недвижимости. «Они готовы сменить арендатора, так как «Интерторг» очень жестко торгуется по аренде. Но альтернативы пока нет», – говорит владелица агентства торговой недвижимости Екатерина Лапина.

По словам участников рынка, в 2019 году «Интерторг» якобы вел переговоры с «Магнитом», которому хотел продать сеть «Семья», но к соглашению стороны не пришли. По мнению Ивана Федякова, еще одним вероятным покупателем могла бы выступить «Лента», которая несколько лет назад начала развивать формат супермаркета. «Если не получится продать весь бизнес, то вероятно повторение сценария «Продовольственной биржи» – уход с рынка без премии, как уступка объектов недвижимости», – рассуждает эксперт.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»