«Денежные средства из иностранных источников». СК РФ связал сегодняшние обыски в ФБК с признанием фонда иноагентом

Следственный комитет России подтвердил, что в трех десятках регионов страны 15 октября проходят обыски в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией, который на днях был признан иностранным агентом.

«Сегодня в рамках предварительного следствия в 30 субъектах проводятся обыски в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования», – заявляет ведомство на официальном сайте.

Ведомство также добавляет, что по его ходатайству суд наложил арест на открытые счета фонда в кредитных организациях, так как на них, по версии следователей, поступали «денежные средства из иностранных источников».

«Этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента», – уточнили в СК РФ.





Утром 15 октября о проходящих обысках в штабах ФБК и дома у сотрудников рассказал глава фонда Иван Жданов.

Как «Фонтанке» рассказали в петербургском отделении ФБК, обыски «не проходят ни у сотрудников, ни в штабе».