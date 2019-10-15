«Денежные средства из иностранных источников». СК РФ связал сегодняшние обыски в ФБК с признанием фонда иноагентом
Следственный комитет России подтвердил, что в трех десятках регионов страны 15 октября проходят обыски в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией, который на днях был признан иностранным агентом.
«Сегодня в рамках предварительного следствия в 30 субъектах проводятся обыски в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования», – заявляет ведомство на официальном сайте.
Ведомство также добавляет, что по его ходатайству суд наложил арест на открытые счета фонда в кредитных организациях, так как на них, по версии следователей, поступали «денежные средства из иностранных источников».
«Этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента», – уточнили в СК РФ.
Утром 15 октября о проходящих обысках в штабах ФБК и дома у сотрудников рассказал глава фонда Иван Жданов.
Как «Фонтанке» рассказали в петербургском отделении ФБК, обыски «не проходят ни у сотрудников, ни в штабе».
Справка:
В начале августа было возбуждено уголовное дело об отмывании ФБК почти миллиарда рублей. По данным следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники фонда, а также лица, имеющие отношение к его деятельности, получили от третьих лиц крупную сумму денег, «которые заведомо для них были приобретены преступным путем». Полученные деньги они якобы внесли на счета нескольких банков, а после перевели на расчетные счета ФБК.
9 октября Минюст внес ФБК Навального в список иностранных агентов.