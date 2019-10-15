У сотрудника «Силовых машин» с боем отобрали флешку. За информацией охотился представитель Балтийского завода

В Петербурге совершено разбойное нападение на сотрудника холдинга «Силовые машины». В его квартиру вломились три человека и отобрали флешку. Среди нападавших – политический активный служащий Балтийского завода.

Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, накануне вечером в полицию Приморского района пришел 24-летний механик-технолог «Силовых машин». За пару часов до обращения к нему в квартиру на Комендантском проспекте позвонили трое мужчин. Их потерпевший знал и потому открыл дверь. Приветствие получилось оригинальным. Хозяина квартиры избили, показали ему нож и потребовали флеш-накопитель. Больше ничего их не интересовало.

Заявитель назвал имена гостей. К ночи 15 октября полицейские приехали в поселок Солнечное и задержали 35-летнего Тимура Гараева. Он работает на Балтийском заводе. В своем резюме на муниципальные выборы Солнечного в сентябре 2019 года Гараев написал: строитель кораблей. В прежнем созыве муниципалитета он тоже присутствовал и входил в финансово-бюджетную депутатскую комиссию.

Уголовное дело возбуждено по статье 162 УК «Разбой». Гараева задержали на двое суток в качестве подозреваемого.

Одной из версий нападения считается личный мотив. Будто бы сотрудник «Силовых машин» нехорошо расстался с 45-летней сестрой Гараева, а на флешке хранилась информация компрометирующего ее характера. Проверить содержимое накопителя полицейские пока не могут, его ищут.



