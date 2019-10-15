Ужин за 7,5 млн рублей. Бизнесмена из Петербурга лишили нового внедорожника в Новоселье

Бизнесмен из Петербурга лишился корпоративного Range Rover Sport за 7,5 миллиона рублей. Люксовый внедорожник угнали, пока мужчина ужинал в ресторане.

По данным «Фонтанки», заявление об угоне легло на стол полиции 14 октября. Генеральный директор ООО «Криомаркет» рассказал, что накануне его новенькая машина исчезла с парковки ресторана «Два льва» в посёлке Новоселье. Ужин длился около полутора часов, на десерт была горечь разочарования от утраты чёрного автомобиля 2019 года выпуска, который гендиректор оценил почти в 7,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.



