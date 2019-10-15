В России за полмиллиарда рублей создадут сеть полигонов для испытаний беспилотников

Полигоны для тестирования беспилотных летательных аппаратов появятся в России к 2022 году. Об этом 15 октября сообщил РИА Новости соруководитель рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Жуков.

По его словам, сеть испытательных площадок будет создаваться до 2021 года включительно. На ее создание выделят не менее 570 миллионов рублей, в том числе из фонда НТИ. Тестировать будут сам дрон, его винты, двигатели, а также проверят наземные станции управления и каналы связи.

«Первые полигоны для испытаний дронов планируется построить на аэродроме Орловка в Тверской области – там будет создан как физический, так и цифровой испытательный полигон. Площадки появятся также на экспериментальном гидродроме ЦАГИ в Дубне, аэродромах Ульяновск-Восточный в Ульяновской области, Алферьево в Подмосковье и Киржач во Владимирской области», – сообщил Жуков.

Стратегия создания национальной полигонной базы для дронов принадлежит Минпромторгу. Предполагается, что такие площадки позволят наладить выдачу разрешений для дронов массой более 30 килограммов, которые могут быть использованы в промышленности и сельском хозяйстве. В частности, они смогут перевозить достаточно тяжелые грузы и осуществлять мониторинг протяженных объектов — газопроводов, дорог и линий электропередачи длиной 1,5–2 тысячи километров.

С 1 сентября у владельцев беспилотных летательных аппаратов в России прибавилось хлопот. Их обязали ставить дроны, в том числе небольшие игрушечные, на официальный учет. Регистрировать нужно устройства весом от 250 граммов до 30 килограммов в течение 10 дней с момента приобретения. Подать заявление о регистрации можно через портал учета беспилотных судов или через единый портал госуслуг. На иностранцев это нововведение не распространяется.



