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Бизнес
15.10.2019 09:38
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«Яндексу» нашли способ обойти закон об ограничении доли иностранцев в значимых интернет-ресурсах

Аналитики предложили «Яндексу» способ обойти резонансный законопроект об ограничении доли иностранных инвесторов в капитале крупных российских интернет-ресурсов до 20%. Для этого компания могла бы «размыть» структуру акционеров, выпустив акции нового класса, пишет 15 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет экспертов Bank of America Merrill Lynch (BofAML).

Как пишет издание, аналитики полагают, что для этого «Яндексу» необходимо выпустить акции класса С. Сейчас акции интернет-гиганта разделены на класс А и класс B. На класс А приходится 88,3% экономического интереса, но лишь 43,1% голосующего. Беспокойство властей, по мнению аналитиков BofAML, вызывают акции класса В. Устав компании запрещает передачу или продажу акций класса В третьим лицам и наследникам. Крупным пакетом таких бумаг владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, на которого приходится 37,73% голосующей доли. При этом всего у иностранцев в компании 42% голосов.

Эксперты предлагают автоматически конвертировать каждую акцию класса B при продаже в одну акцию класса A и одну акцию класса С. Акции класса С при этом получат девять голосов на акцию каждая.

Чтобы реализовать подобные меры, нужно получить одобрение 75% имеющихся акций класса А, а также параллельно выкупить акции с рынка, для чего у компании есть 1,2 млрд долларов, считают аналитики.

В пресс-службе «Яндекса» отказалась комментировать обсуждения и планы, лишь отметив, что вопрос акционерной структуры в компании начали рассматривать еще до появления законопроекта.


Справка:

Законопроект за авторством Антона Горелкина об ограничении доли иностранных инвесторов в капитале крупных российских интернет-ресурсов до 20% внесли в Госдуму в июле. В первую очередь этот закон коснется крупнейшего игрока отрасли – «Яндекса». Российская юрисдикция контролирует ООО «Яндекс», компанию с выручкой 104 млрд рублей, и ее многочисленных «дочек», которые управляют отраслевыми проектами вроде «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Такси» и прочее. Однако принадлежит ООО зарегистрированной в Голландии компании Yandex N.V. У нее 100% долей российского юрлица. Мнения чиновников и депутатов относительно этой инициативы разошлись. Есть и противники — в лице Минсвязи и целого ряда депутатов. А есть и те, кто понимает смысл такого шага и соглашается с ним.

Акции «Яндекса» стали внезапно падать на Московской бирже в пятницу, 11 октября, вслед за обрушением котировок российского IT-гиганта на американских рынках. Общие потери капитализации компании за день торгов оценивают в 100 миллиардов рублей.
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