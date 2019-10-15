«Яндексу» нашли способ обойти закон об ограничении доли иностранцев в значимых интернет-ресурсах

Аналитики предложили «Яндексу» способ обойти резонансный законопроект об ограничении доли иностранных инвесторов в капитале крупных российских интернет-ресурсов до 20%. Для этого компания могла бы «размыть» структуру акционеров, выпустив акции нового класса, пишет 15 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет экспертов Bank of America Merrill Lynch (BofAML).

Как пишет издание, аналитики полагают, что для этого «Яндексу» необходимо выпустить акции класса С. Сейчас акции интернет-гиганта разделены на класс А и класс B. На класс А приходится 88,3% экономического интереса, но лишь 43,1% голосующего. Беспокойство властей, по мнению аналитиков BofAML, вызывают акции класса В. Устав компании запрещает передачу или продажу акций класса В третьим лицам и наследникам. Крупным пакетом таких бумаг владеет основатель «Яндекса» Аркадий Волож, на которого приходится 37,73% голосующей доли. При этом всего у иностранцев в компании 42% голосов.

Эксперты предлагают автоматически конвертировать каждую акцию класса B при продаже в одну акцию класса A и одну акцию класса С. Акции класса С при этом получат девять голосов на акцию каждая.

Чтобы реализовать подобные меры, нужно получить одобрение 75% имеющихся акций класса А, а также параллельно выкупить акции с рынка, для чего у компании есть 1,2 млрд долларов, считают аналитики.

В пресс-службе «Яндекса» отказалась комментировать обсуждения и планы, лишь отметив, что вопрос акционерной структуры в компании начали рассматривать еще до появления законопроекта.



