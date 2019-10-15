Переворот торопливой KIA на Приморском сняли «из первого ряда». Из машины доставали ребёнка

Массовое ДТП случилось утром 15 октября в Петербурге. Авария произошла на Приморском проспекте, 6, в направлении Лахты. Впечатляющий кульбит попал в поле зрения видеорегистратора ехавшего следом автомобиля.

Судя по записи, водитель «КИА» решил на скорости обойти поток по правой полосе, но не был готов к замедлению у пересечения проспекта с Шишмарёвским переулком, откуда машины медленно въезжают в ту же сторону. Удар пришёлся, похоже, сразу в две машины, а причиной переворота стал, вероятно, наезд колесом на колесо. Высекая искры, «КИА» прокатилась на боку по проезжей части и задела «Митсубиши», выезжавшую с разворота в левую полосу.





«Мимо проезжала, мурашки по коже, девочку маленькую водители с заднего сиденья доставали», – пишет в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Анжелика. Скорой помощи на кадрах участников сообщества нет. Можно предположить, что ДТП обошлось без серьёзных травм.

Несмотря на то, что для проезда осталась только одна полоса, пробки на Приморском проспекте в направлении от центра, по данным «Яндекс.Карт», не наблюдается.